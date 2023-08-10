Мухаммед, Мурад... что означают арабские имена

Али восходит к семитскому корню, которое означает «высокий» или «возвышенный». И в данном случае имеется ввиду не только рост человека, но и его социальное положение.

И в данном случае, оно может означать «господин» или «правитель».

Традиционное исламское использование имени восходит к Али ибн Абу талибу, четвертому праведному халифу. Но арабы стали называть так детей очень рано, и вполне возможно, что Али – это арабская форма ивритского (на самом деле, семитского) имени Илия.

Абдулла или Абдуллах означает «раб Божий» и считается одним из двух лучших имен, наиболее любимых Аллахом.

Также, это одно из первых чисто исламских имен – так назвали первого ребенка из числа уммы, который родился после изгнания мусульман в Медину. И впоследствии это имя носили многие молодые последователи пророка Мухаммеда.

Мухаммед происходит от семитского корня «хвалить», «восхвалять» и означает дословно «достойный похвалы».

Поэтому такие имена, как Хамид и Ахмед являются однокоренными. По всей видимости, это самое распространенное имя в мире.

И многие мусульмане используют его в качестве первого или дополнительного имени. По этой причине людей становится трудно различать, и многие известные личности вынуждены пользоваться псевдонимом или вторым именем. Примеры – Анвар Садат, Хосни Мубарак, Зия-уль-Хак.

Мурад означает «желанный». Но также «замысел» или «цель», что достаточно близко по смыслу.

Особую популярность оно получило среди тюркских и кавказских народов – так называли детей османские султаны, императоры Великих Моголов, а также многие цари и герои.

Мустафа – это почетный титул и эпитет пророка Мухаммеда, который означает «избранный», «назначенный», «предпочтительный».

Именно поэтому оно очень распространено – даже не перечесть, сколько носило его исторических личностей и сколько носит наших современников.

Особую востребованность оно получило в Турции – так называли многих султанов и даже реформатора и основателя Турецкой республики Мустафу Ататюрка.

Мухтар – близкое по смыслу имя, которое означает нечто среднее между «предпочтительный» и «избранник».

По этой причине в Турции и многих арабских странах это не только имя, но и должность. Так называют выбранных народом глав городского квартала, которые в восточных странах носят название махалля.

По этой причине на арабском востоке Мухтар – это чаще фамилия. Тогда как у других мусульманских народов, для которых слово ничего не означает, оно используется в качестве личного имени.

Рашид имеет мужскую и женскую форму и в арабском языке для него используется два варианта написания. Первый традиционно переводится, как «[идущий] по правильному пути» (в смысле, пути Аллаха), второй – «ведущий» (в значении – «тот, кто идет впереди»).

Саид – еще одно имя, имеющее разное значение, в зависимости от варианта написания. Оно может означать «счастливый/удачливый», «благословленный» и даже «охотник». Подобные имена нередко брали люди, обращенные из христианства в ислам, поскольку греческим эквивалентом является имя Макарий, а латинским – имя Феликс. Также может иметь женскую форму – Саида.

Хасан – это имя, которое означает «красивый» или «хороший», но также «добрый» и «благодетель», поскольку в арабском языке оно может иметь два варианта написания. Традиционно имя пользуется особым почтением в шиитском мире, поскольку так звали второго имама этого направления ислама.

Эмин (или Амин) – это имя, которое произошло от прозвища. В переводе это слово означает «честный» или же «верный» – в том смысле, что верный своему слову. Некогда так называли даже пророка Мухаммеда – в то время, когда он еще являлся купцом и не начал проповедовать. Коллеги оценили его высокие качества и подход к ведению дела.