Дачный эксперт научил простому способу определения кислотности почвы на участке

Качество урожая во многом зависит от кислотности почвы, этот параметр определяет особенности ухода и виды растений которые лучше всего будут расти на вашем участке.

Простой тест позволит определить, какая кислотность у почвы у вас на даче.

Надо заварить несколько листиков черной смородины. Остудить отвар и процедить. Помещаем комочек земли с участка в жидкость и оцениваем реакцию.

Если вода стала красной, почва у вас кислая.

Если она приобрела зеленый оттенок, то земля слабокислая.

Синий оттенок указывает на нейтральный тип почвы.

На заметку совет для раскисления грунта. На 10 л воды берем 1 л травяного настоя и стакан мела.

Поливаем перцы и капусту по литру на кустик, делаем это разв в две недели. Повторяем дважды за сезон.

Так мы и землю улучшаем, и растениям помогаем - они растут быстрее и дают качественные плоды.