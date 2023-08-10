Дачный эксперт научил простому способу определения кислотности почвы на участке

Качество урожая во многом зависит от кислотности почвы, этот параметр определяет особенности ухода и виды растений которые лучше всего будут расти на вашем участке.
Простой тест позволит определить, какая кислотность у почвы у вас на даче.
Надо заварить несколько листиков черной смородины. Остудить отвар и процедить. Помещаем комочек земли с участка в жидкость и оцениваем реакцию.
Если вода стала красной, почва у вас кислая.
Если она приобрела зеленый оттенок, то земля слабокислая.
Синий оттенок указывает на нейтральный тип почвы.
На заметку совет для раскисления грунта. На 10 л воды берем 1 л травяного настоя и стакан мела.
Поливаем перцы и капусту по литру на кустик, делаем это разв в две недели. Повторяем дважды за сезон.
Так мы и землю улучшаем, и растениям помогаем - они растут быстрее и дают качественные плоды.
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