Огородники рассказали о способе получения толстых стеблей у томатов

Одной из наиболее распространенных причин появления тонких и вытянутых стеблей у томатов является недостаток солнечного света. Томаты требуют обильного освещения – не менее 10-12 часов прямого солнечного света, чтобы развиваться правильно.

Избегайте пересаживания слишком многих рассадных растений в одну грядку, так как это может привести к конкуренции между растениями за свет, влагу и питательные вещества. Прореживание – процесс, при котором оставляются только самые здоровые растения, что обеспечивает наилучшие ресурсы для их роста.

Для толстых стеблей важно обеспечить рассаду достаточным количеством азота, который способствует развитию листвы. Для этой цели можно использовать азотные удобрения, такие как сульфат аммония или аммиачная селитра.

Помимо питательных веществ и солнечного света, корням рассады необходимо получать достаточно кислорода из почвы. Обеспечение хорошей аэрации поможет растениям развить толстые и здоровые стебли.