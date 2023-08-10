Дачник со стажем дал совет, как можно закислить землю для выращивания голубики

Берем чайную ложку лимонной кислоты и добавляем в три литра воды. Такого объема хватает для закисления одного квадратного метра земли.

Там помещается один куст голубики. Для ведра в 10 л нужно брать столовую ложку лимонки.

Такой раствор закисляет землю до уровня примерно в 3 единицы РН.

Применяем столовый уксус. На 10 л воды берем 100 г уксуса. Если земля у вас была с показателем РН, равным 7, то такой раствор сможет слегка подкислить ее.

Поливаем землю с голубикой огуречным рассолом. Но сначала увлажняем обычной водой. Такую подкормку делаем не чаще раза в месяц.