Герои ВОВ: 23-летняя учительница спасла 3000 детей во время Великой Отечественной

В этих теплушках пряталось около 3000 детей - их вывезли из Смоленской области.

Таким образом их спасала молоденькая учительница 23 лет по имени Матрена Вольская, а сама операция называлась "Дети".

В сорок втором году ситуация в Смоленской области оставалась весьма напряженной.

Села без конца отвоевывали фашисты, параллельно велись активные боевые действия партизанского отряда "Батя" против немецких оккупантов.

Глава "Бати" Никифор Коляда во время своей очередной вылазки выяснил, что вскоре на Смоленщине разразится бойня, советских же детей и подростков переправят в Германию.

Тогда-то и пришло решение развернуть операцию по их спасению.

Коляда отдал приказ разработать маршрут, согласно которому можно было вывезти детей далеко за пределы области. При этом требовалось миновать леса, болота, минные поля, пройти узкими тропинками, которые затем получили название "Слободские ворота".

Кроме того нужно было договориться со штабом 4-й ударной армии о содействии в переправке детей и определении для них пунктов питания. Коляда привлек к операции трех молодых женщин: двух учительниц - Матрёну Вольскую, которой едва исполнилось 23 года, и Варвару Полякову, и медсестру Екатерину Громову.

Операция началась 23 июля. Ребят распределили по импровизированным отрядам по 50 человек в каждом.

Распределили тех, кто был постарше, с малышами, чтобы можно было присматривать за ними. Передвигаться приходилось ночью - нельзя было позволить себя обнаружить. Днем же располагались в лесу и отдыхали.

Вольская отходила вперед на 20-30 км на разведку.

Ее же подопечные демонстрировали чудеса дисциплины: едва услышав команду "воздух", они рассыпались в разные стороны и прятались.

Стоит сказать, что лето стояло очень жаркое, постоянно хотелось пить, а вода в реках была отравленной трупами убитых сельчан, потому что именно в реки немцы сбрасывали мертвецов.

Продовольствие быстро закончилось и приходилось питаться подножным кормом: одуванчиками, ягодами, щавелем, подорожником. В течение путешествия к Матрене прибивалось все больше и больше детей из других населенных пунктов.

В конце концов детей удалось переправить: спустя одиннадцать дней они дошли до станции Торопец. Оттуда прибыли в город Горький в составе 3225 человек.

После приемки детей распределили в учебные заведения, выйдя откуда они приступили к помощи фронту.

Матрена Вольская также выжила и по окончании войны она вернулась на свою малую родину, где продолжила работать учителем.