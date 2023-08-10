Каких врагов в Афганистане не брали в плен и почему

Советские солдаты, которым во время войны в Афганистане не повезло, и они попали в плен к врагам, далеко не всегда могли рассчитывать на хорошее обращение. Соответственно, и они постепенно начали относиться к противнику жестче.

Учитывая степень коррупция среди афганских чиновников, некоторых моджахедов могли сразу же освободить, пишет автор канала "Живая Средняя Азия" на платформе Дзен.

Находились люди, которых советские бойцы ловили по несколько раз. И этих «рецидивистов» в итоге могли по-тихому шлепнуть. Если, конечно, была возможность сделать это тайно, - отмечает блогер.

Советский десант во время Афганской войны считался элитой армии. Даже возникла поговорка: десант не сдается в плен и пленных не берет. Потому солдаты и офицеры ВДВ с немалой степенью вероятности могли попавшихся им душманов отправить на небо.

Не стоило попадаться также специальным подразделениям - особенно в глубоких рейдах. Чтобы не провались поставленную задачу, требовалось соблюдение секретности. Потому эти ребята могли уничтожить тех, кто потенциально мог сообщить врагу об их передвижениях.

Судьба пленных зависела еще и от группировки, к которой те принадлежали. Скажем, таджикского полевого командира Ахмада Шаха Масуда знали как благородного человека. А Гульбеддин Хекматияр, его пуштунский коллега, наборот, - славился очень жестким отношением к шурави.

Соответственно, и к их сторонникам относились зеркально: первые могли сохранить свою жизнь, вторых сразу отправляли на цокольный этаж бытия.

Те, кто выделялся из общего ряда, могли рассчитывать на особое отношение. Причем как в лучшую сторону, так и в худшую. Рядовые духи обычно были из местных крестьян, и не представляли опасности. Потому в плену их старались не трогать. Зато известных боевиков могли лишить жизни, чтобы пресечь "деятельность" на корню, - отметил блогер.

На особом счету были крупные командиры и племенные лидеры, потому что подобных старались задействовать в политических делах. К примеру, сложить оружие и прекратить сопротивление мог сразу целый клан, если в плен попал кто-то из его выдающихся представителей.

Не удивительно, что таким хлопцам опасаться за свою жизнь не приходилось.