Дачный эксперт рассказал, зачем нужна марганцовка капусте в августе

Подкормка оберегает кочаны от паразитов и позволяет улучшить урожай капусты.

Поливать надо прямо поверх кочанов, слизни будут держаться от них подальше.

Готовим раствор: на два литра воды берем чайную ложку перманганата калия.

Перемешиваем, на стакан состава доливаем еще по 5 л воды. Готовое средство применяем в свежем виде.

Если вредителей очень много, то делаем так: на 5 л воды добавляем два стакана концентрата.

Кочаны после этого вырастут крепкими, упругими, крупными.