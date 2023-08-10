Дачный эксперт рассказал, зачем нужна марганцовка капусте в августе

Подкормка оберегает кочаны от паразитов и позволяет улучшить урожай капусты.
Поливать надо прямо поверх кочанов, слизни будут держаться от них подальше.
Готовим раствор: на два литра воды берем чайную ложку перманганата калия.
Перемешиваем, на стакан состава доливаем еще по 5 л воды. Готовое средство применяем в свежем виде.
Если вредителей очень много, то делаем так: на 5 л воды добавляем два стакана концентрата.
Кочаны после этого вырастут крепкими, упругими, крупными.
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