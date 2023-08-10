Почему негритянских красавиц не брали в турецкие гаремы

В отличие от арабских гаремов 13-го столетия, когда даже халиф был чернокожим, в османских гаремах не было африканских наложниц. И причиной тому был не расизм. Тогда почему правители отказывались от негритянок?

В начале 14-го века султаны женились в основном на тюркских девушках, и обычно невест искали среди представительниц правящих родов соседних микро-государств.

Потом в жены стали брать девушек из христианских царских семейств: византийских гречанок и балканских славянок. А когда империя стала могущественной, в султанские гаремы начали попадать красавицы со всего мира.

Собственные войска забирали красивых девушек на Балканах. Кавказские вассалы и союзники отправляли горянок. Алжирские и тунисские пираты дарили девушек со всего Средиземноморья.

Среди наложниц были даже исландские пленницы, представительницы знатных османских семейств, иногда и арабки. Но чернокожих африканок в серале не было.

Обычно количество наложниц исчислялось в интервале 700-1000. По понятным причинам государю было трудно доставить удовольствие всем. У них была пара-тройка фавориток, чьи жизни были сравнимы с жизнью жен. А также - еще несколько десятков приближенных, которых меняли по мере необходимости.

Быть султанской наложницей тогда считалось почетным. Но не все девушки в гарем попадали добровольно. Потому, а также по причине невнимания к ним султана, они не всегда были готовы хранить хозяину верность.

При этом женские шалости друг с другом не считались чем-то плохим, но на общение с мужчинами налагался строгий запрет.

По давней традиции, евнухи в гареме были чернокожими. Считалось, будто они легче переносят оскопление. Но эта операция проводилась так, что оставался небольшой, но шанс ограниченно сохранить мужскую силу.

Соответственно, если бы чернокожий невольник закрутил роман с девушкой из гарема, результат их любви сразу был бы виден. Если бы родился черный ребенок, девушку и ее возлюбленного сразу отправили бы на плаху.

Но потомство от чернокожих наложниц было бы таким в любом случае. И никак нельзя было выяснить, чей ребенок на самом деле - евнуха либо султана. Именно по этой причине в турецкие гаремы не брали негритянских красавиц.