Огородник со стажем рассказал, что нужно делать, когда листья на огурцах стали мраморные

Мраморный окрас листьев выглядит как сочетание темно-зеленого цвета со светло-зеленым. Такой признак говорит о нехватке магния в тканях растения.

Боремся с бедой так. Используем "Унифлор - бутон", надо взять 2 чайные ложки на 10 л воды и опрыскать листья. Или берем жженую магнезию, ее покупают в аптеке.

Разводим в 5 л воды чайную ложечку. Еще один способ: поливаем растения доломитовым молочком - на 10 л воды 1 стакан доломита. Поливаем этим раствором по пол литра на куст под корень.

Если в мраморной окраске преобладает желтый цвет, то это может быть заболевание "табачная мозаика".

В этом случае зараженный экземпляр удаляем и сжигаем, чтобы он не инфицировал остальные растения.

Однако можно сначала дать ему последний шанс и обработать "Цирконом". На литр понадобится 4 капли вещества.