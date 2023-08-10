Опытный огородник рассказал, что добавить при поливе огурцов, чтобы не было желтых листьев

Овощи тоже бывают сладкоежками. Например, огурцам очень нравится медовая вода.

Меда возьмем совсем чуть-чуть, и про желтизну на листьях можно будет совсем забыть.

Взамен вы получите сладкий хрустящий урожай упругих огурчиков.

От меда у растения идет быстрый рост, увеличивается число завязей, плодоношение становится обильным.

Подкормка на меду укрепляет иммунную систему огурцов, повышает плодородие почвы.

Готовится удобрение так. На пять литров теплой воды вносим три чайные ложки меда.

Берем любой, можно старый, засохший, который давно завалялся в шкафу.

Перемешиваем, чтобы мед растворился. Поливаем каждый куст половиной литра раствора.

Применяем подкормку под корень в свежем виде.