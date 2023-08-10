Знающий огородник рассказал, как хранить лук, чтобы он не испортился до весны

Лук, отправленный на хранение, может портиться из-за болезни или под влиянием вредителей. Рассказываем, как избежать беды.

Если лук сморщивается и покрывается светлыми пятнами, значит там под чешуей завелись трипсы.

Предупредить это можно, храня лук в темноте, в хорошо вентилируемом помещении, соблюдая температуру хранения 1-3 градуса тепла.

Лук может портиться из-за серой шейковой гнили. Он смягчается изнутри, становится словно печеный. Такое же размягчение бывает из-за бактериальной гнили.

Проблемы возникают при очень дождливом лете. Предупредить ситуацию можно заранее, еще на стадии посадки. Не высаживайте лук на одно и то же место несколько лет подряд.

Обнаружив больные луковицы, сразу убирайте их, чтобы они не заражали другие. После сбора урожая севка его нужно прогревать при температуре +40 на протяжении 10 часов.