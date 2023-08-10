Цветовод со стажем рассказал, как в августе готовить пионы к новому сезону

Чтобы в следующем году увидеть свои пионы опять цветущими, проявите заботу о них уже в августе.
Наводим порядки. Убираем листья с признаками болезни, обрабатываем два раза кусты 1% бордоской жидкостью или другими препаратами с медью. Пауза между обработками - две недели.
Косить зеленую массу еще рано, делаем это перед первыми заморозками.
Для скорейшей закладки цветочных почек в середине августа даем подкормку на основе фосфора и калия.
Берем три ложки суперфосфата и две большие ложки сульфата калия на 10 л воды. Таким объемом можем обработать один метр квадратный.
Если была дождливая погода, можно положить сухие гранулы удобрений в сделанный рядом канавки.
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