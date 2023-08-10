Цветовод со стажем рассказал, как в августе готовить пионы к новому сезону

Чтобы в следующем году увидеть свои пионы опять цветущими, проявите заботу о них уже в августе.

Наводим порядки. Убираем листья с признаками болезни, обрабатываем два раза кусты 1% бордоской жидкостью или другими препаратами с медью. Пауза между обработками - две недели.

Косить зеленую массу еще рано, делаем это перед первыми заморозками.

Для скорейшей закладки цветочных почек в середине августа даем подкормку на основе фосфора и калия.

Берем три ложки суперфосфата и две большие ложки сульфата калия на 10 л воды. Таким объемом можем обработать один метр квадратный.

Если была дождливая погода, можно положить сухие гранулы удобрений в сделанный рядом канавки.