Дачный эксперт рассказал об эффективных способах борьбы с белокрылкой

Используем Актару согласно инструкции. Применяем ее для пролива земли. Потом обрабатываем листья такой жидкостью.

Берем шампунь от блох для животных, размешиваем его с водой. На литр пол чайной ложки. Опрыскиваем растения.

Есть еще способ. На полтора литра теплой воды надо взять 7 больших ложек яблочного уксуса, добавить моющую жидкость для посуды - тре столовые ложки. Все перемешиваем.

Теперь обрызгиваем эту смесь по листам с обеих сторон, можно опрыскать и почву.

После таких манипуляций вы долго не увидите белокрылку рядом с растением.