Дачный эксперт рассказал об эффективных способах борьбы с белокрылкой

21:48 2023-08-10

Белокрылка - один из самых опасных вредителей, но победить ее можно. Предлагаем на заметку взять эти способы.

Используем Актару согласно инструкции. Применяем ее для пролива земли. Потом обрабатываем листья такой жидкостью.

Берем шампунь от блох для животных, размешиваем его с водой. На литр пол чайной ложки. Опрыскиваем растения.

Есть еще способ. На полтора литра теплой воды надо взять 7 больших ложек яблочного уксуса, добавить моющую жидкость для посуды - тре столовые ложки. Все перемешиваем.

Теперь обрызгиваем эту смесь по листам с обеих сторон, можно опрыскать и почву.

После таких манипуляций вы долго не увидите белокрылку рядом с растением.

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