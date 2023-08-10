Бывалый огородник объяснил, почему могут гнить кабачки на грядке

Причин загнивания кабачков на грядке может быть несколько. В зависимости от причины выбираем способы решения проблемы.

Из-за недостатка кальция возникает вершинная гниль. Помогаем растению: даем кальциевую селитру. На 10 л воды берем большую ложку селитры.

Если причина в нехватке бора, плод будет загнивать у основания. Решаем проблему так: опрыскиваем листья раствором борной кислоты. На 10 л воды берем 2 г порошка.

Плод начинает гнить полностью, значит не хватает йода. Размешиваем 30 капель йода в 10 л воды. Обрабатываем поврежденные кабачки.

Иногда гниение начинается из-за густоты листьев. Надо убрать всю зелень, оставляя только один стебель.

Можно предотвратить гниение, убрав венчик на кабачке.