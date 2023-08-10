Знающий огородник раскрыл секрет эффективного средства против грибковых инфекций томатов

Для спасения томатов от грибковой инфекции нужна лишь одна желтая таблеточка.
Это доступное дешевое средство, которое есть в каждой аптеке. Используется для лечебных полосканий полости рта и горла. Но и растениям оно тоже может помочь.
Надо растолочь таблетку до порошка, всыпать его в один литр воды. Хорошо перемешать, дожидаясь полного растворения.
Теперь помещаем раствор в распылитель и опрыскиваем растения.
Обрабатывать лучше с утра или ближе к ночи. Нужно избегать палящего солнца.
Используем такое средство раз в месяц, после этого можно забыть о грибковых инфекциях.
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