Бывалый огородник рассказал, чем нужно подкормить огурцы в августе и зачем это делать

Огурцы в состоянии давать плоды до самых заморозков. Но, как правило, они вянут и чахнут раньше этого срока, и плодоношение прекращается. Причина такого явления - плохой уход, бедность грунта.

Приводим три подкормки, которые нужно сделать в августе, даем растениям калий и фосфор.

Первую делаем в первых числах августа.

Вторую подкормку проводим в середине месяца.

Третий раз даем минеральные вещества, выждав неделю после второго раза.

Применяем суперфосфат и сульфат калия.

Можно также дать древесную золу. По стакану под каждый куст в виде сухого порошка с заделкой в почву. Она должна быть заранее увлажненная. Не забываем рыхлить землю.

Второй вариант - вытяжка из золы. Можно подкармливать огурцы и под корень, и по листьям. Если нужна экстренная помощь, делаем внекорневое внесение.