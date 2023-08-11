Дачный эксперт рассказал, как можно легко избавиться от паутинного клеща

Побеждаем клеща мылом. Надо растворить мыло или жидкость для мытья посуды в воде и обрызгать пораженные растения.
Используем перекись водорода.Разводим ее с водой в пропорции 1 к 10, проводим опрыскивания.
Чеснок против клеща. Нарезаем несколько чесночных зубцов, заливаем водой до утра. Потом процеживаем раствор и делаем обработку.
Еще одно средство на заметку - табачный экстракт. Надо настоять табак в воде, составив пропорцию 1 к 10. После этого можно опрыскивать растения.
Уничтожить клещей также можно жидким азотом, тоже с помощью разбрызгивания.
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