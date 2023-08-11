Скандал в Аргентине: мужик продавал хорьков на стероидах, выдавая их за пуделей

Жители района называли его "звероядным дедом". Он был известен своим широким выбором различных собак, кошек и других питомцев.

Однако оказалось, что этот мужчина применял нечестные методы в своей торговле. Он был замечен в продаже хорьков, которых выращивал на стероидах, и при этом выдавал их за пуделей.

Покупатели, доверяя "звероядному деду", возвращались домой с думкой, что получили нового пуделя, но в действительности им доставались хорьки, нагруженные химическими веществами.

История обнаружения обмана произошла благодаря одному из счастливых покупателей. Он решил привести своих новых "собачек" к ветеринару для обычных прививок и профессионального осмотра.

Ветеринар, который имел достаточно опыта в обращении с различными породами собак, сразу же заметил, что представленные ему животные не являются пуделями.

После осмотра и обследования хорьков, врач подтвердил, что они были выращены на стероидах, что представляло опасность для их здоровья и внешнего вида. Покупатель был шокирован, узнав о мошенничестве, в которое он попал. Он решил раскрыть этот скандал и обратился в полицию.

Звероядному деду удалось некоторое время оставаться неуловимым. Однако, благодаря активности полиции и привлечению местных СМИ, история скоро получила известность. Многие покупатели, осознав свою ошибку, присоединились к исследованию и возбудили дело против мужчины.

Через несколько недель звероядному деду удалось задержать. В ходе расследования выяснилось, что он продавал хорьков, доставлявшихся из соседней страны, где это занятие было нелегальным.

Он пытался скрыть их настоящую природу, надеясь получить больший доход. Его деятельность является мошенничеством и вовлечением животных в опасный эксперимент.

В результате судебного процесса звероядному деду грозит наказание в виде лишения свободы и штрафа. Между тем, организации по защите животных активно привлекли внимание к этому случаю, подчеркнув необходимость более строгих законов в отношении продажи животных.