Опытный грибник рассказал, что будет, если случайно съесть червивый гриб

Червяки в грибах - это ни что иное, как личинки грибной мухи или грибного комара. По утверждению микологов, грибов без паразитов вообще не бывает.

Но чаще всего они находятся в грибе в виде яиц, поэтому мы их не замечаем.

Правда, есть грибы, которые лучше других могут оказывать сопротивление личинкам, это лисички и сморчки, в них червяков не бывает.

Чтобы не дать личинкам развиться, нужно собирать грибы в вентилируемую тару, лучше всего в короб или корзину. В замкнутом пространстве они быстро превращаются в червяков.

При длительном хранении помещаем грибы в холодильник.

Однако червивые грибы для здоровья не опасны и даже на вкус грибов червячки не влияют.

Угроза может исходить от грибов, надкусанных другими лесными животными, которые могут "поделиться" с грибом и с человеком своими болезнями.

Также не рекомендуется брать старые и трухлявые грибы, они вырабатывают опасные токсины.

Если структура гриба целая, то можно смело есть червивые грибы. Убрать из них личинки можно, вымочив в очень соленой воде или при высушивании.

Кроме того, грибы с червями можно пустить в удобрение. Малина или огурцы, взращенные на грибных отходах, сильно удивят вас своими размерами.