Опытный грибник назвал пять вкусных и полезных грибов, которые можно есть в сыром виде

10:06 2023-08-11

Есть грибы, которые легко собирать даже новичкам, потому что они легко узнаваемы. Отравиться этими грибами нельзя, ведь они съедобны даже сырые.

Трутовик особенно вкусный, когда молодой. Его можно есть без готовки. В старшем возрасте гриб становится резиновым и теряет вкус. Растет на деревьях, обычно на дубе или на иве.

Дождевик обильно растет после дождей. Может вырастать просто огромным. Но есть лучше самые маленькие и молодые грибки. Возраст определяем по виду: молодые грибы будут мелкими, с белой поверхностью и зефирной мякотью внутри.

Вешенки - очень вкусные и ароматные. Их часто разводят на продажу в домашних условиях. Обработка нужна минимальная, в сыром виде добавляется в салаты, очень вкусно его есть в корейских салатах.

Лисички - грибы, которыми можно лечить гельминтов. В лисичках никогда не будет червей и паразитов. Специалисты рекомендуют их есть в сушеном виде, без термической обработки.

Белый гриб можно готовить любым способом или употреблять сырым. Он рекордсмен по количеству полезных элементов. Очень вкусный в разных блюдах, обладает очень насыщенным ароматом.

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