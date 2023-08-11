Опытный грибник назвал пять вкусных и полезных грибов, которые можно есть в сыром виде

Трутовик особенно вкусный, когда молодой. Его можно есть без готовки. В старшем возрасте гриб становится резиновым и теряет вкус. Растет на деревьях, обычно на дубе или на иве.

Дождевик обильно растет после дождей. Может вырастать просто огромным. Но есть лучше самые маленькие и молодые грибки. Возраст определяем по виду: молодые грибы будут мелкими, с белой поверхностью и зефирной мякотью внутри.

Вешенки - очень вкусные и ароматные. Их часто разводят на продажу в домашних условиях. Обработка нужна минимальная, в сыром виде добавляется в салаты, очень вкусно его есть в корейских салатах.

Лисички - грибы, которыми можно лечить гельминтов. В лисичках никогда не будет червей и паразитов. Специалисты рекомендуют их есть в сушеном виде, без термической обработки.

Белый гриб можно готовить любым способом или употреблять сырым. Он рекордсмен по количеству полезных элементов. Очень вкусный в разных блюдах, обладает очень насыщенным ароматом.