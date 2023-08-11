Как парни знакомятся с девушками ходят с ними на свидания в консервативной Саудовской Аравии

В последние годы в Саудовской Аравии происходят серьезные изменения в плане прав и и свобод. Связано это в основном с тем, что большое количество молодежи получает образование на Западе, где вместе со знаниями впитывает и свободолюбивую культуру.

Как и на Западе, в Саудовской Аравии огромной популярностью пользуются различные сервисы для знакомств. Это объясняется в том числе и тем, что местная мораль не позволяет просто подойти и позвать на свидание посреди улицы.

Отметим, что такие социальные сети, как Твиттер, Инстаграм или сайты знакомств вроде Тиндера в стране разрешены, в отличие от условного Ирана. Есть еще один способ знакомств, придуманный именно саудитами - знакомства через блютуз. Мужчина, условно, сидит в ресторане и называет блютуз своего телефона "Меня зовут Ахмед, сижу ща третьи от окна столиком".

Наверное, самый распространенный способ - это через сестер или знакомых, когда мужчина просит узнать номер или соцсеть понравившейся ему девушки. Конечно, знакомиться можно и на учебе, на работе, то есть там, где есть вероятность пообщаться тет-а-тет, а не при куче свидетелей.