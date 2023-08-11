В России нерадивый грибник может получить неслабый тюремный срок - до 9 лет лишения свободы

Если вы собрались сходит в лес за грибами в одном из российских лесов, изучите сначала Красную книгу и Уголовный кодекс РФ.

А еще, если вы новичок и совсем не разбираетесь в грибах, не ходите в лес вообще или берите с собой опытного грибника.

Дело в том, что за неправильный сбор грибов, согласно российским законам, можно сесть в тюрьму причем надолго.

Миколог Михаил Вишневский:

Грибоубийство оценивается в срок до 9 лет, и если вы решите «замочить» какой-нибудь паутинник фиолетовый, это будет практически приравнено к убийству человека.

В этом году Госдума России приняла закон о внедрении уголовного наказания за уничтожение, незаконный сбор и оборот редких растений и грибов.

Согласно статье УК РФ 260.1, за добычу, сбор, хранение, сбыт, покупку растений и грибов, занесенных в Красную книгу, нарушителю грозит срок до 4-7 лет тюрьмы и штраф до 1-3 млн рублей.

Наказание усугубляется, если при этих действиях использовать СМИ, интернет, задействовать служебное положение.

Максимальный срок установлен за групповое преступление. Виновники получат до 9 лет тюремного срока и до 3 млн рублей штрафа.

Самое скромное наказание - обязательные работы до 480 часов, штраф до 1 млн руб. или в размере зарплаты за два года.

В Беларуси пока не применяют таких суровых наказаний, нерадивых грибников наказывают только устным предупреждением или денежными штрафами.