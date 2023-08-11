Историческое происхождение автомобильной марки Audi

История Audi начинается в Германии в 1909 году. Тогда автопроизводитель, изначально названный August Horch Automobilwerke GmbH, был основан Августом Хорхом. Он был известным инженером и предпринимателем, который уже имел успешный опыт в автомобильной индустрии.

Однако, после конфликта с партнерами и ухода из своей первой компании, Хорх решил создать свою собственную компанию. Вопрос состоял в том, как назвать новый бренд автомобилей. Во время обсуждения этого вопроса его сын прислушался к разговору и услышал слово "Horch" (что на немецком означает "слушай").

Он предложил использовать это слово в названии новой компании, но оно уже было зарегистрировано. Тогда Хорх сказал: "Тогда переведи его". Именно так появилось имя "Audi" - латинская транскрипция слова "Horch".

Первый автомобиль марки Audi был выпущен в 1910 году и был назван моделью Type A. Он был снабжен 22-сильным двигателем и стал популярным среди автомобилистов в то время. Он заложил основы для будущего успеха компании.