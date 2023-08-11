Дачный эксперт рассказал про чудо-средство для огорода, которое готовится из томатных пасынков

Из томатных пасынков опытные дачники готовят эффективное средство от вредителей. Не выбрасывайте их, используйте в борьбе с тлей.

Берем 1 кг пасынков, заливаем их пятью литрами воды и варим 15 минут.

Теперь отвар должен настояться 12 часов. В эту жидкость всыпаем стружку хозяйственного мыла - примерно 50 г.

Обрабатываем поверхности растений, на которых есть тля.

Настой можно применять и против других огородных вредителей, для профилактики он подойдет как нельзя лучше.

Если у вас нет килограмма пасынков, сделайте по-другому. Разложите отростки прямо на ветках смородины или положите их на землю возле куста.

Запах растительных остатков оттолкнет многих вредителей.