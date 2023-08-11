Дачный эксперт рассказал, зачем некоторые садоводы закапывают на дачном участке деньги

Закапывают на земельном участке не бумажные деньги, а монетки. Причем медные.

Некоторые дачники таким образом пытаются предупредить появление опасного заболевания растений - фитофтороза.

Монетки, полежав в земле, через время начнут выделять ионы меди, а это - лучшая защита от коварной болезни.

Растения, обитающие в такой земле, будут надежно защищены от фитофторы. Но большой минус такой меры в слишком замедленном действии. Ждать результата придется очень долго.

Но зато на перспективу вам не придется обрабатывать растения препаратами, содержащими медь,