Бывалый цветовод рассказал, как уберечь комнатные цветы во время отпуска

Решаем проблему с поливом. Понадобится кусок ткани, которая хорошо поглощает влагу. Разрежем ее на полосы.

Одну такую полоску помещаем в горшок с цветком, заглубляя ее до корней одним кончиком. Второй опускаем в емкость с водой. Емкость устанавливаем выше горшка.

Уберите цветы с подоконника, подальше от яркого солнца, ведь оно высушит землю в вазоне в разы быстрее. Также из-за солна возможны перегрев и ожоги.

Можно частично затенить растения, если они совсем не могут обходиться без света.

Удалите все подсохшие листики, чтобы растение не тратило на них свои резервы зря.

Оберните вазоны пленкой ли пакетом, чтобы еще дольше удержать влагу внутри.

Также можно подсыпать в землю немного гидрогеля, опять с той же целью - удержать воду.