Жодинец с особой жестокостью убил домработницу, нанеся 60 ударов ножом

Житель Жодино убил соседку-пенсионерку, присматривающую за его неходячим отцом-инвалидом и следившую за уборкой их дома, сообщает КП со ссылкой на УСК по Минской области.

Трагедия случилась на улице Минской райцентра 1-го августа. В дом 37-летнего мужчины и его больного отца, как обычно, пришла 63-летняя домработница. В тот день все трое выпивали алкоголь, а потом младший из мужчин поссорился с пенсионеркой из-за беспорядка в доме.

Мужчина набросился на свою жертву с ножом и наносил удары, пока пожилая женщина не перестала подавать признаки жизни. И после этого - спокойно пошел спать. Эксперты на теле потерпевшей обнаружили более 60 ножевых ранений, уточнили в УСК.

Отец убийцы стал невольным очевидцем расправы, но физическая немощность не позволила ему остановить сына. Изрезанное тело жертвы агрессора нашла родственница семьи, которая пришла к ним в гости. Она и сообщила об убийстве в милицию.

Ведется расследование убийства, совершенного с особой жестокостью. Подозреваемый заключен под стражу.