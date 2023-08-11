Что подавали на стол султанам и их наложницам

Кто не любит вкусно поесть? Но в Османской империи еду возвели в культ. У янычар даже офицерские звания звучали, как «раздатчик похлебки» или «хранитель котла». А султана солдаты его войска называли «отцом, который нас кормит».

В самом начале своего существования османская кухня была очень проста. Но к концу империи это уже была утонченная кулинария, завоевавшая мир от Балканского полуострова и до Средней Азии.

Она была популярна в Европе и России. К примеру, русские голубцы и щербет - самые яркие примеры османского наследия.

Осман I обычно питался бараниной, ел сыр и молоко. Любил также разнообразить свой стол фруктами - яблоками, вишней, хурмой, инжиром. Его потомки были куда большими гурманами. Скажем, Мехмед Завоеватель уважал морепродукты, их подавали и наложницам.

Когда был завоеван Константинополь, новый хозяин приказал построить для себя резиденцию. Именно внутри дворца Топкапы и оттачивались приемы турецкой кулинарии.

Штат поваров сначала состоял из ста сотрудников, потом их численность увеличилась до пятисот. А в 17-м столетии поваров было уже около полутора тысяч!

Османы приглашали известных кулинаров из провинций и зарубежных стран, потому турецкая кухня впитала традиции многих народов: армян, арабов, персов, греков, индийцев и других.

Османские столоначальники традиционно вели свои кухонные книги. Туда записывали, сколько и на какие суммы закуплено продуктов, сколько их использовано и испортилось. И, конечно, заносили рецепты. Таким блюдам и лакомствам, как долма, пахлава, курабье мы обязаны турецкой придворной кулинарии.

В тюркской традиции человек с положением обязан кормить приближенных. Султан, как самый большой в империи человек, регулярно накрывал стол для янычар. А на рамадан кухни султаната готовили для простого народа.

У каждого правителя были свои пристрастия. Махмуд II, например, предпочитал рыбу, и больше всего ценил рыбу-меч. Сулейман Великолепный предпочитал, чтобы подавали различные виды антилоп и птиц. Только для него и его любимых наложниц предназначались запеченные по египетскому рецепту голуби.

А султаны 17-18-х столетий любили блюда из тыквы и помидоров.