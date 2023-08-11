Какую рыбу ловить весной: снасти, наживки, места ловли

Весной наверное самыми распространенными видами рыб являются карась и плотва. Активный клев наблюдается уже через пару дней после ледохода. В это время клев настолько активный, что за одну рыбалку можно выловить более сотни экземпляров, при этом ловится рыба хороших размеров.

Ловятся карась и плотва на обычную поплавочную удочку, как с глухой оснасткой, так и со скользящим поплавком. Обычно это четырех-или пятиметровое удилище с небольшой инерционной катушкой. Леску используют от 0.15 до 0.2 мм. Яркий поплавок, ниже которого расположен грузик и поводочек с одним или двумя крючками. Следует помнить про нерестовые запреты, когда рыбу можно ловить только на один крючок.

Конечно с одним крючком меньше вероятность зацепиться, однако при использовании двух крючков можно протестировать разные наживки и приманки и быстрее понять, что по душе рыбе сегодня. Плотва держится в небольших заводях, устьях ручьев или речушек.

Весной в этих местах большое содержание пищи, и рыба устремляется именно в эти места. Отлично ловится на червя, мотыля и опарыша. Весной рыбалка на карася особенно интересна. Ловятся в большей степени крупные особи. Самые большие ловятся в речушках соединяющих водоемы. Выбор той или иной снасти напрямую зависит от места и времени ловли. В местах с пологим берегом лучше использовать удочки длинной более 6 метров или использовать спинодонки.

Если говорить о времени ловли, то в ранние утренние часы карася можно ловить прям у берега до трех метров. К обеду он немного отходит от берега на расстояние до пяти метров. Как правило, дальше от берега стоят более крупные особи. Карась отлично ловится не только на червя и опарыша, он активно берет и на кукурузу.