Хитрости рыбалки с лодки от опытного рыбака

В первую очередь надо правильно выбрать место для рыбалки:

Выбирайте места рядом с крупными берегами, потому что у пологих берегов глубина будет недостаточной для крупной рыбы.

Не стесняйтесь «подсмотреть» за коллегами по цеху, особенно если приехали на незнакомое озеро или речку.

Обратите внимание на те места, где видны частые всплески у поверхности воды – это говорит о наличии рыбы.

Проверьте места рядом с изгибами береговой линии.

Обязательно протестируйте места впадения притоков, где впадают ручьи и другие реки.

Чтобы не отвлекаться во время рыбалки с лодки, ее нужно правильно зафиксировать на поверхности реки или водоема. Для этого следуйте нашим рекомендациям, которые проверены на практике не один раз:

Для устойчивости используйте два якоря – так вы сможете лучше противостоять течению или ветру.

На течение располагайте лодку перпендикулярно, то есть бортом к течению. Это же касается и расположения лодки при ветре.

На небольших водоемах при отсутствии течения и ветра можно располагаться по своему усмотрению.

Осталось обсудить самый важный момент – как правильно рыбачить с лодки. Тут тоже есть свои тонкости, соблюдение которых гарантирует вам хороший клев:

Соблюдайте тишину. Рыба чаще всего быстро реагирует на посторонние резкие звуки, поэтому лучше их не создавать. Аккуратно работайте веслами, меньше передвигайтесь по лодке, располагайтесь подальше от судоходных трасс.

Обязательно прикармливайте места, которые отметили для себя как перспективные – рыба «отблагодарит» вас хорошим клевом.

При ловле в отвес нужно забрасывать приманку поглубже, чтобы рыбу не пугала тень от вашей лодки.

Попробуйте использовать зимнюю удочку вместо обычной летней.

Рыбалка с лодки – увлекательное занятие, особенно если все делать правильно. Главное, что вы получаете – это свободу в выборе места для ловли, а значит и гораздо больше шансов на вылов хорошего трофея.