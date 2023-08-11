Хитрости рыбалки с лодки от опытного рыбака

В первую очередь надо правильно выбрать место для рыбалки:
- Выбирайте места рядом с крупными берегами, потому что у пологих берегов глубина будет недостаточной для крупной рыбы.
- Не стесняйтесь «подсмотреть» за коллегами по цеху, особенно если приехали на незнакомое озеро или речку.
- Обратите внимание на те места, где видны частые всплески у поверхности воды – это говорит о наличии рыбы.
- Проверьте места рядом с изгибами береговой линии.
- Обязательно протестируйте места впадения притоков, где впадают ручьи и другие реки.
Чтобы не отвлекаться во время рыбалки с лодки, ее нужно правильно зафиксировать на поверхности реки или водоема. Для этого следуйте нашим рекомендациям, которые проверены на практике не один раз:
- Для устойчивости используйте два якоря – так вы сможете лучше противостоять течению или ветру.
- На течение располагайте лодку перпендикулярно, то есть бортом к течению. Это же касается и расположения лодки при ветре.
- На небольших водоемах при отсутствии течения и ветра можно располагаться по своему усмотрению.
Осталось обсудить самый важный момент – как правильно рыбачить с лодки. Тут тоже есть свои тонкости, соблюдение которых гарантирует вам хороший клев:
- Соблюдайте тишину. Рыба чаще всего быстро реагирует на посторонние резкие звуки, поэтому лучше их не создавать. Аккуратно работайте веслами, меньше передвигайтесь по лодке, располагайтесь подальше от судоходных трасс.
- Обязательно прикармливайте места, которые отметили для себя как перспективные – рыба «отблагодарит» вас хорошим клевом.
- При ловле в отвес нужно забрасывать приманку поглубже, чтобы рыбу не пугала тень от вашей лодки.
- Попробуйте использовать зимнюю удочку вместо обычной летней.
Рыбалка с лодки – увлекательное занятие, особенно если все делать правильно. Главное, что вы получаете – это свободу в выборе места для ловли, а значит и гораздо больше шансов на вылов хорошего трофея.
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