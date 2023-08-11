В России начали продавать неизвестный россиянам кроссовер Hyundai Mufasa

За новый автомобиль 2023 года выпуска просят 3 290 000 рублей. За эти деньги предлагается версия с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 161 л.с. (193 Нм), шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Из опций у такого Mufasa есть цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, климат-контроль, кожаная обивка сидений, панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль.

Напомним, кроссовер Hyundai Mufasa дебютировал весной 2023 года на международном автосалоне в Шанхае, а в продажу на китайском рынке он вышел только этим летом. В модельном ряду марки в КНР новинка заменит устаревший паркетник ix35.