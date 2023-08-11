Белоруска погибла от удара током, принимая душ

Девушка жила в съемной квартире. Соседи этажом ниже сообщили владельцу, что квартирантка их затопила. Тот попытался попасть в дом, но ему не открыли. Мужчина обратился в милицию.

Когда дверь вскрыли, в ванной обнаружили тело девушки 2003 года рождения с термическими повреждениями кожи (электрометками) на руке и ноге. Эксперты пришли к выводу, что погибшая принимала душ в момент, когда работала стиральная машина. Проводится расследование.

Специалисты Мозырского МРО филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской области осмотрели квартиру и ванную комнату, в которой произошла трагедия. Выяснилось, что там сделана двухпроводная электропроводка, а чугунная ванна не присоединена к дополнительной системе уравнивания потенциалов.

Плюс ко всему в этажном электрощитке не установлено устройство защитного отключения. Стиральная машина подключалась в двухполюсную розетку без заземления. Трагедии можно было избежать, отмечают эксперты, если бы стиральная машинка была подключена в трехпроводную электросеть.