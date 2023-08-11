Завершены съемки российского аналога «Игр в кальмара»

Съемки сериала «Цифровой код», который называется российским ответом южнокорейскому фильму «Игра в кальмара», завершены в Москве. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на "Бюллетень кинопрокатчика".

Согласно сюжету, в сети появляется игра, связанная с насилием. Подростки в ней зарабатывают деньги. Чтобы вычислить создателей игры и спасти людей, за дело берутся самый лучшие следователи, включая главного героя, которого сыграл Кирилл Жандаров.

В «Цифровом коде» также заняты Раиса Рязанова, Полина Гухман, Елена Захарова, Анна Чурина, Максим Карушев, Карина Мишулина. Шоураннер проекта - Олег Хазов, режиссер - Александр Люман.

Выход сериала запланирован на осень 2023 года, он состоится на стриминговой платформе Premier.

Премьера «Игры в кальмара» прошла в октябре 2021 года и стала самым крупным сериалом Netflix за все время. Сериал удостоен 6 премий «Эмми» в 2022-м году, в том числе - за лучшую мужскую роль и режиссуру драматического сериала.