Илон Маск договорился с властями Италии о месте боя с Марком Цукербергом

Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, что обсудил с главой кабмина Италии Джорджей Мелони место своего боя с руководителем корпорации Meta Марком Цукербергом. Миллиардер разместил соответствующий пост в соцсети X, сообщает МК.

Я поговорил с премьер-министром Италии, а также с министерством культуры страны. Договорились об эпическом месте, - написал Маск.

Бизнесмен уточнил, что поединок организуют фонды Маска и Цукерберга. По его словам, бой покажут в прямом эфире в соцсети X, а также на платформе Meta. При этом в кадре будет виден «античный Рим».

Маск, кроме того, пообещал, что обладатели платной подписки X Blue и его подписчики будут иметь эксклюзивный контент с поединка.