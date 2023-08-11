Письма Дракулы помогли ученым установить диагноз графа

15:59 2023-08-11

Наряду с другими недугами у него установили гемолакрию, из-за которой правитель из Румынии в буквальном смысле плакал кровавыми слезами.

Международная команда ученых химиков установила недуги, от которых страдал румынский князь Влад Цепеш, известный всему миру, как Дракула. Экспертам подсказку дали письма, написанные рукой господаря Валахии.

В исследовании участвовали представители Миланского политехнического и Катанийского университетов, а также Национального архива Румынии.

Как известно, когда человек пишет от руки, он прикасается пальцами и ладонями к бумаге. На бумаге при этом остаются разные химвещества и молекулы кожи. Ученые искали подобные следы на исторических документах и устанавливали их происхождение.

Чтобы собрать образцы и не повредить при этом бумагу, исследователи применяли этиленвинилацетат. Вещество наносилось на поверхность документа и потом удалялось. После этого материал тестировали при помощи масс-спектрометрии.

Команде сумела выявить таким образом свыше 500 пептидов, из них сто оказались человеческими белками.

Анализ показал: граф страдал от цилиопатии. Это генетическое заболевание, нарушающее функции клеток и органов. Имелись также признаки воспалительных процессов, которые способны привести к проблемам с дыханием и кожей.

У Влада Цепеша, помимо того, выявили гемолакрию: при таком нарушении жидкость в слезных протоках смешивается с кровью. Иначе говоря, правитель в буквальном смысле этого слова плакал кровавыми слезами. 