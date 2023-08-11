Почему нельзя оставлять документы в бардачке: водителям на заметку

Именно этот ящик принято считать идеальным местом для расположения документов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что там можно обнаружить водительское удостоверение, страховой полис и различные свидетельства.

Однако опытный автомобилист не станет класть всё это в бардачок. По двум причинам. Удостоверения и свидетельства желательно всегда забирать с собой, оставлять их в машине не стоит. Дело в том, что автомобиль могут эвакуировать или угнать.

Если человек лишится не только машины, но и документов на неё, то ему будет сложно доказать, что транспортное средство действительно является его собственностью.

Бумажный материал плохо «реагирует» на высокую влажность. Повышенные температурные показатели тоже негативно влияют на бланки и на покрытие пластиковых карточек. А ведь в бардачке сохраняются именно такие условия.

Если документы будут желать в ящичке месяцами, то они могут скрутиться, облупиться и стать менее прочными.