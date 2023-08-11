Лариса Голубкина выпала из инвалидной коляски и разбила лицо

Лариса Голубкина давно имеет проблемы со здоровьем. Недавно плюс ко всему актриса получила тяжелую травму. По словам звезды «Гусарской баллады», она приехала на обследование в Сеченовскую больницу, но ей там стало плохо.

Лариса Голубкина выпала из коляски, причем лицом вниз. Это случилось прямо в больнице.

Я просто упала. Бывает, не первый раз падаю. Сидела в коляске, и упала лицом. Синяки будут, - передает слова народной артистки РСФСР «Звезда».

Актриса заверила, что чувствует себя хорошо. Знаменитость сейчас находится под присмотром докторов, о выписке речи не идет.

Ранее СМИ писали, что Голубкина страдает от гипертонии. А в 2021 году сама знаменитость рассказала, что прошла реабилитацию в клинике после перелома шейки бедра.

83-летняя пенсионерка сегодня проживает в элитном оздоровительном комплексе в районе подмосковной Барвихи.