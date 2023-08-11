Огородный эксперт научил, как уберечь томаты от тумана и предотвратить фитофтору

Когда начинаются частые туманы, помидоры начинают болеть фитофторой. Рассказываем, как справиться с этой бедой.

Для профилактики фитофторы применяем солевой раствор. На десять литров воды берем стакан соли. Опрыскиваем растения.

Средство образует тонкую защитную пленку на листьях.

Против спор грибка хорошо использовать чесночную воду, но делать это надо постоянно, минимальная регулярность - разв в две недели.

Растираем чесночные зубчики (полтора стакана), добавляем 10 л воды. Настой готовим сутки.

Потом процеживаем и еще добавляем к нему 2 г марганцовки. Также используем как опрыскивание.

Можно побрызгать на томаты йодным раствором. Он эффективен непосредственно при проявлении заболевания.

Сначала надо убрать все больные листики. Потом опрыскать остальные.

Готовим на 10 л воды, добавляя туда 10 мл йода 5%. Повторяем через несколько дней.