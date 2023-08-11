Как определить возраст саженцев: советы покупателям плодовых деревьев

16:30 2023-08-11

Приобретение плодовых деревьев может быть успешным, если у вас есть знание, как правильно определить возраст саженцев.

Вместо рассчёта годичных колец, который применяется при спиливании деревьев, опытные садоводы поделились методами, которые работают при выборе саженцев для посадки.

Саженцы возрастом один год часто имеют высоту от 0,7 до 1 метра. Диаметр ствола на высоте 10 см от корневой шейки должен составлять 1-1,3 см. Саженцы этого возраста не имеют боковых ответвлений или следов обрезки. Корни обычно длиной 25-35 см.

Двухлетние саженцы могут достигать высоты до 1,5 метра, и их стволы имеют диаметр около 2 см. Саженцы этого возраста имеют 1-3 боковых ответвления, но побеги не должны разветвляться. Корни могут быть длиной около 40 см. 

Саженцы 3-4 лет имеют развитые скелетные ветви. Если подсчитать количество ветвлений этих веток, и прибавить 1 – получится вычислить точный возраст саженца. Для таких саженцев характерны стволы диаметром 3 см и развитые скелетные корни.

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