Во всех регионах Беларуси в школах откроют инженерные классы

По его словам, Белорусский национальный технический университет разработал учебную программу, по которой с 1 сентября планируется обучать в инженерных классах и группах по всей стране 1,5 тысяч человек. Таким образом экономика намерена мотивировать абитуриентов поступать на инженерные специальности и в будущем справиться с недобором специалистов.

"В среднесрочной перспективе мы можем получить такой же положительный эффект, как от открытия несколько лет назад педагогических классов. Это будут не просто классы физмат профиля. Учебная программа объединит, безусловно, такие дисциплины, как физика, математика, география, биология, химия, информатика.

Те, предметы, которые в дальнейшем нужны для подготовки инженерных кадров. Мы уверены в поддержке профильных министерств, а частности, Министерства промышленности, потому что прежде всего, это кадры под их потребности. И здесь будет очень сильна связка "школа-университет-предприятие", — сказал он.