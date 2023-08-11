Цветовод со стажем рассказал про основные моменты ухода за комнатным кумкватом

Кумкват дома можно вырастить из семечек. Если организовать правильный уход, растение будет радовать вкусными полезными плодами.

Рост кумквата продолжается весь год напролет, периода покоя у него нет. Растение никогда не роняет листву, а цветение длится почти два месяца.

Плоды созревают тоже около двух месяцев. Размер одного плода - примерно 5 см.

Для создания комфортных условий надо поддерживать температуру воздуха достаточно высокую не ниже 20 градусов. Также важно обеспечить высокую влажность.

В этом поможет увлажнитель. Можно расставлять в комнате емкости с водой.

Время от времени нужно опрыскивать кумкват. Полив нужен умеренный и регулярный. Температура воды комнатная. Летом поливайте растение минимум трижды в неделю.

Зимой можно реже. Весной в фазу активного роста нужно давать растению удобрения.

Плоды съедобные и вкусные, их едят сырыми или включают в салаты, с кумкватом запекают рыбу и мясо.

Можно приготовить из этих цитрусовых отличное варенье или джем.