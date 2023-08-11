Могилевские милиционеры через 4 дня нашли пропавших мать с маленькой дочкой

Милиционеры в Могилеве нашли мать и дочь, которые пропали после выписки из больницы, сообщает МВД.

Об исчезновении 39-летней жены и 3-летней дочери в милицию 6-го августа заявил их муж и отец. Мужчина рассказал, что они пропали после того, как выписались из областной больницы. Ситуацию осложнял тот факт, что женщина является инвалидом и плохо ориентируется на местности.

Милиционеры с помощью свидетелей и камер видеонаблюдения сумели установить примерный маршрут их движения. Как оказалось, женщина с ребенком направились за город. Кроме того, очевидец, видевший в лесу похожих на пропавших женщину с девочкой сообщил об этом в милицию.

На поиски сразу же выдвинулись личный состав Ленинского, Октябрьского и Могилевского РОВД вместе с сотрудниками МЧС, представителями поисково-спасательного отряда "Феникс". Им помогали и местные жители.

Ближе к вечеру 10 августа с помощью квадрокоптера мать с ребенком нашли в лесном массиве неподалеку от Днепра, они были обессилены.

Выяснилось, что мама и дочка почти четверо суток были без еды и воды. Женщину и ребенка госпитализировали, угрозы их жизням и здоровью нет.