Садовод со стажем назвал основные меры ухода за черносливом на дачном участке

Высаживаем ранней весной. Лунки готовим либо весной, либо с осени. Если весной, то за несколько недель до посадки.

Чернослив хорошо растет на солнечном месте, где не бывает сильных ветров.

Не сажайте сливу вместе с грушей, абрикосом, персиком, березой. Они будут плохо уживаться. Вишня - хороший сосед ля сливы, как и виноград.

Сливовое дерево не любит низменности с застоями воды. Почву выбираем рыхлую, нейтральной кислотности. При посадке в почву добавляем перегной пополам с садовой землей.

Поливать надо регулярно, не допуская сухости почвы. Особенно это важно, когда образуются завязи. Но за месяц до сбора урожая дерево не поливают вообще.