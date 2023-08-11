Фанаты выкрали из музея в Китае восковую фигуру певца Витаса

Поклонники российского певца Витаса украли фигуру звезды из музея в Китае, сообщает Супер.ру.

ЧП произошло в китайском Харбине. Общественность сначала решила, что это пиар-ход. Но, когда о ней узнал и удивился сам исполнитель, сомнения отпали: за пропажей в музее стоят любители творчества певца.

Как можно вынести незаметно из помещения большую восковую фигуру, непонятно. Однако факт остается фактом. Разбираемся и ищем, — отметил директор исполнителя Сергей Пудовкин.

Как уточняет издание, статуя Витаса в Китае не единственная: всего их насчитывается порядка пятисот.