Джоли рассказала, как сохраняет свою красоту с помощью пчел

18:35 2023-08-11

В Камбодже она работает на пасеке, а в Лос-Анджелесе приспособила для пчёл свой сад, посадив любимые насекомыми цветы и растения.

Звезда Голливуда свободное время проводит не в салонах красоты или в спортзале. Анджелина Джоли теперь ухаживает за пчёлами в Камбодже.

По мнению актрисы, лучший способ стать лучше и красивее - научиться чему-нибудь новому. Потому в последнее время Джоли отказалась от многих процедур по уходу и задумалась о внутренней красоте.

Я думаю, образование — это важная часть заботы о себе. Здесь я счастливее всего, - призналась артистка.

Анджелина всё чаще выбирает активный отдых на природе. Звезда, в частности, много времени проводит, ухаживая за пчёлами на пасеке в Камбодже. Но и когда возвращается домой, не бросает любимое хобби.

В Лос-Анджелесе я приспособила для пчёл свой сад, посадив цветы и растения, которые богаты пыльцой и нектаром, - поделилась Джоли. 

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