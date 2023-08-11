Джоли рассказала, как сохраняет свою красоту с помощью пчел

Звезда Голливуда свободное время проводит не в салонах красоты или в спортзале. Анджелина Джоли теперь ухаживает за пчёлами в Камбодже.

По мнению актрисы, лучший способ стать лучше и красивее - научиться чему-нибудь новому. Потому в последнее время Джоли отказалась от многих процедур по уходу и задумалась о внутренней красоте.

Я думаю, образование — это важная часть заботы о себе. Здесь я счастливее всего, - призналась артистка.

Анджелина всё чаще выбирает активный отдых на природе. Звезда, в частности, много времени проводит, ухаживая за пчёлами на пасеке в Камбодже. Но и когда возвращается домой, не бросает любимое хобби.