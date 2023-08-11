Поставьте телефон на бутылку и обалдеете от результата: так можно решить одну проблему

Эксперты поделились необычным способом использования бутылки в качестве источника света для мобильного телефона.

Обычную пластиковую бутылку можно превратить в эффективный источник света. Сначала следует наполнить бутылку водой и плотно закрыть крышку. Температура воды не играет роли.

После этого нужно включить фонарик на телефоне и разместить бутылку на устройстве так, чтобы источник света освещал центральную часть дна бутылки.

Это простое устройство, по сути, создает своеобразный светильник, который может длительное время обеспечивать свет. При этом батарея мобильного телефона разряжается очень медленно в режиме работы фонарика.