Илон Маск подтвердил бой против Марка Цукерберга в античном месте Рима

«Бой будет организован моим фондом и фондом Цукерберга. Прямой эфир будет на платформе Твиттер. В объективах камер будет исключительно древний Рим, ничего современного.

Я общался с премьер-министром Италии и министром культуры. Они согласились провести бой в эпичном месте», — написал Маск в социальных сетях.

Напомним, что ранее произошла перепалка между бизнесменами в социальных сетях. Маск предложил Цукербергу выяснить отношения в октагоне, на что тот ответил согласием.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что бой может быть организован в римском Колизее.