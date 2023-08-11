Нехитрые советы для большого урожая смородины в следующем сезоне

Первое дело - подкормка. Их смородине нужно четыре за сезон. Первая - при распускании почек. На 10 л воды берем 2 большие ложки аммиачной селитры. На куст нужно одно ведро.

Вторая подкормка - в середине июня. Понадобится столовая ложка мочевины, полторы столовых ложки суперфосфата и пол ложки сульфата калия.

Все добавляем в 10 л воды. Норма расхода такая же - ведро на куст.

Третья подкормка будет в конце сентября/начале октября. Используем пол стакана суперфосфата, 2/3 стакана сульфата калия для одного куста.

Четвертый раз кормим смородину в конце октября. Берем пол ведра хорошо перепревшего навоза. Такой объем идет на один куст.

Во время цветения обрабатываем медовой водой. На литр воды ложка столовая меда. Это привлечет пчел.

Когда нет дождей, не забываем про поливы.

Конечно же, нужна обрезка. Убираем старые поврежденные ветки. Оставляем двухлетние и трехлетние побеги. остальные надо удалять, кроме 3-4 однолеток.

Обрезку делаем осенью, когда опали листья.