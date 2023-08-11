Учебный день будет сокращен: детей обрадовали важным правилом с 1 сентября

Юрист объяснил, что учебный день может стать короче сразу по нескольким причинам. Одной из самых распространенных считается сильная жара.

«Например, жара может привести к усталости и снижению концентрации внимания у учеников, что может привести к увеличению времени, необходимого для обучения. Также жара может вызвать проблемы с вентиляцией в классах и учебных помещениях, что также может снизить эффективность обучения.

Однако, следует отметить, что в разных регионах могут быть разные условия, и учебный день может быть короче или длиннее в зависимости от конкретных обстоятельств», — объяснил Бетрозов.

Он добавил, что сократить учебный день также могут из-за нехватки ресурсов, изменений в расписании или различных организационных проблем.