Особенности полива томатов в теплице во время плодоношения

Старший сын Рудковской Николай на голову перерос своего отчима Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская совместила рабочую поездку в Китай с отдыхом. Кроме мужа Евгения Плющенко и сына Саши она также взяла с собой в путешествие своего старшего наследника Николая.