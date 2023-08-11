Особенности полива томатов в теплице во время плодоношения

Частота полива - 1-2 раза в неделю. Все зависит от погоды и состояния почвы.
Поливы делаем утром и вечером, днем крайне нежелательно.
Применяем теплую воду, холодная вызовет стресс у корней растений.
Поливы не должны быть чрезмерными, чтобы вода не застаивалась.
Увлажняем землю до уровня в 15 см вглубь.
Полив сопровождаем рыхлением и завершаем мульчированием. В качестве мульчи берем торф, солому.
Удобряем комплексными удобрениями.
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