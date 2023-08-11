Особенности полива томатов в теплице во время плодоношения

19:26 2023-08-11

Есть определенные правила полива помидоров в теплице, когда начинается созревание плодов. Берем советы на заметку.

Частота полива - 1-2 раза в неделю. Все зависит от погоды и состояния почвы.

Поливы делаем утром и вечером, днем крайне нежелательно.

Применяем теплую воду, холодная вызовет стресс у корней растений.

Поливы не должны быть чрезмерными, чтобы вода не застаивалась.

Увлажняем землю до уровня в 15 см вглубь.

Полив сопровождаем рыхлением и завершаем мульчированием. В качестве мульчи берем торф, солому.

Удобряем комплексными удобрениями.

Показать следующие комментарии
Фото